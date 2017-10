Rel rond Offerfeest: school in beroep tegen uitspraak klassenfoto

DEN HAAG - De Haagse Scholen, een scholenkoepel voor speciaal basisonderwijs, gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechter om kinderen die vanwege het Offerfeest hun klassenfoto hadden gemist een schadevergoeding toe te kennen. Dat meldt de scholenkoepel aan Omroep West.

De Maria Montessorischool in de Haagse wijk Wateringse Veld liet een schoolfotograaf komen voor het maken van klassenfoto's op de dag van het Offerfeest in 2015. De kinderen konden er niet bij zijn vanwege het feest en hadden daar last van op school , volgens de ouders.Zij eisten bij de rechter per kind 5.000 euro schadevergoeding. De rechter kende uiteindelijk een bedrag van in totaal 500 euro toe.Volgens de rechter heeft de school 'indirect onderscheid' gemaakt. De scholenkoepel betwist dat en gaat daarom nu in beroep. De koepel zegt dat ze in hun planning rekening houden met de feestdagen, ook met islamitische en dat dit geval berust op een 'misverstand'Ook heeft de school, volgens eigen zeggen, 'diverse initiatieven genomen om het zo goed mogelijk te organiseren voor de ouders die deze dag met hun kinderen het Offerfeest wilden vieren.' Zo zijn er andere foto's gemaakt en die zijn gratis verstrekt aan de ouders.