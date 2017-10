Politie stuit op mogelijk drugslab na brand in potplantkwekerij Stompwijk

Brand potplantkwekerij Leidschendam (foto: Regio15)

STOMPWIJK - Bij de brand in een kwekerij in Stompwijk heeft de politie woensdagavond mogelijk een drugslab ontdekt. Nadat het vuur gedoofd was, ontdekten de hulpdiensten vaten met chemicaliën die voor drugs gebruikt kunnen worden. Dat heeft de politie donderdag laten weten.





Bij de brand in de schuur van de kwekerij, die aan het begin ligt van de weg tussen Stompwijk en de Haagse wijk Leidschenveen, ging een groot deel van de schuur verloren. In de omgeving waren flinke rookwolken te zien. De brandweer sluit niet uit dat bij de brand asbestdeeltjes zijn vrijgekomen.



De chemicaliën kunnen gebruikt worden bij de productie voor het maken van synthetische drugs, zoals XTC of amfetamine. Donderdag zal een aparte dienst binnen de politie de vaten met chemicaliën opruimen en verder onderzoek doen.