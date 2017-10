Kenny B. onder de indruk van tentoonstelling over slaven aan Haagse Hof

DEN HAAG - Kenny B. is onder de indruk van de tentoonstelling 'Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof'. Op uitnodiging van het Haags Historisch Museum bezocht de Surinaams-Nederlandse zanger deze expositie.

De tentoonstelling vertelt het levensverhaal van Willem Frederik Cupido, Guan Anthony Sideron en andere van oorsprong Afrikaanse bedienden, die in de achttiende eeuw in slavernij aan Europese hoven werden geschonken.{Quote: Kenny B.: Op de een of andere manier ga je jezelf associëren met die jongens]Kenny B. - bekend van zijn nummer 1-hit Parijs- is zelf marron, een afstammeling van Afrikanen die door slavenhandelaars onder dwang naar Suriname zijn gebracht. 'Op de een of andere manier ga je jezelf associëren met die jongens. In mijn geval, ik ben marron, ik zie hen en denk: dat kan vast wel een overgrootvader van mijn opa zijn geweest. Dus het heeft wel indruk gemaakt op mij.'De zanger raadt anderen aan de tentoonstelling te bezoeken. 'Omdat ik denk dat dit onze gedachtes over elkaar misschien milder kan maken. Als mensen begrijpen waar dingen vandaan komen, dan kan dat meer begrip kweken.' De expositie is te zien tot en met 28 januari 2018.