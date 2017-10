'Samen voor Groen': honderden bomen planten in Oegstgeest

OEGSTGEEST - Volgende maand worden honderden bomen geplant bij de Klinkenbergerplas in Oegstgeest. Dat is het resultaat van het programma 'Samen voor Groen' van vervoersmaatschappij Arriva in samenwerking met Trees for All.





De actie leidde ertoe dat in maart al 2800 bomen werden geplant: 1400 in het Bentwoud en 1400 op de Filipijnen. Tijdens de actie Samen voor Groen werd geld opgehaald op twee verschillende manieren. Mensen konden een speciaal Samen voor Groen-busabonnement nemen of een donatie doen.



Reizigers en Arriva hebben samen 2600 bomen bij elkaa gespaard. De helft daarvan wordt op de Filipijnen geplant. Het idee is dat met die bomen CO2 wordt opgenomen uit de atmosfeer. Arriva hoopt met de aanplant van uiteindelijk 3000 bomen stappen te zetten richting CO2-neutraal reizen.