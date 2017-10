De juffen en meesters doen een beetje gek: raar dansje voor hoger salaris

DEN HAAG - Een raar gezicht in het Haagse Zuiderpark donderdag: tienduizenden juffen en meesters dansten daar vanmiddag de strijddans haka. Bekijk de hilarische video.

Ruim 60.000 leraren van het basisonderwijs staken donderdagmiddag in het Zuiderpark. De leraren protesteren tegen de lage salarissen en hoge werkdruk in het basisonderwijs.De haka is eigenlijk een ceremoniële dans van de Maori's uit Nieuw-Zeeland. Hiermee wordt gepoogd de goden aan te roepen. Maar deze dans lijkt vooral gericht op minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs.