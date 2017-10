Strijd om eigendom Eneco te behouden: ChristenUnie/SGP en vakbond openen website

DEN HAAG - De ChristenUnie/SGP in de Haagse gemeenteraad heeft donderdag samen met CNV Connectief en het crowdfundingplatform Greencrowd de website www.enecoblijftvanons.nl gelanceerd. De initiatiefnemers roepen gemeenten op hun aandelen in energiebedrijf Eneco niet te verkopen. Donderdagavond beslist de Haagse gemeenteraad over de aandelenverkoop.

Het Haagse college van burgemeester en wethouders is voorstander van de aandelenverkoop omdat Eneco na de splitsing van de energiereus een ander en commerciëler bedrijf is geworden. Bovendien zou de invloed van de 53 gemeenten die een belang in Eneco hebben beperkt zijn. Den Haag is na Rotterdam met 16,55 procent van de aandelen, de grootste aandeelhouder.Maar een meerderheid van de Haagse gemeenteraad dreigt zich tegen de aandelenverkoop te keren . Ook de ChristenUnie/SGP is tegen. Fractievoorzitter Pieter Grinwis van die partij: 'Het publieke belang van een betrouwbare energie- en warmtevoorziening is zo groot, dat Den Haag én de andere aandeelhoudende gemeenten een strategische foutvan jewelste maken als ze besluiten te verkopen. Ik hoop daarom dat meer organisaties, gemeenten, partijen en personen zich zullen uitspreken tegen verkoop en zich aansluiten bij 'Eneco blijft van ons .'Ook het CNV hoopt dat gemeenten zich tegen verkoop uitspreken. 'Als CNV maken we ons grote zorgen over het proces, omdat dit niet uitsluit dat Eneco in handen van een verkeerd soort investeerder komt. De toezeggingen over een 'zorgvuldige afweging aan het eind' lijken aardig, maar zijn boterzacht', zegt Ben Hoogendam, CNV-bestuurder.De tegenstanders vrezen dat de aandelen bij verkoop in handen van investeerders komen die rendement belangrijker vinden dan de duurzame strategie van Eneco. Ook kan de werkgelegenheid bij het energiebedrijf onder druk komen te staan. Ook Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg willen van hun aandelen in het bedrijf af.