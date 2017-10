Basisschooldirecteur Alphen blijft langer vastzitten voor ontucht

Khalid T. Foto: PvdA Gouda

ALPHEN AAN DEN RIJN - Ontuchtverdachte Khalid T. blijft negentig dagen later vastzitten. Dat laat het Openbaar Ministerie weten. De 32-jarige directeur van een basisschool in Alphen aan den Rijn wordt ervan verdacht seksueel contact te hebben gehad met een meisje van 13. T. was ook raadslid namens de PvdA in Gouda.