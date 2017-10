Lerarenstaking in bomvol Haags Zuiderpark in goede sfeer verlopen

DEN HAAG - Het protest van basisschoolleraren in het Zuiderpark in Den Haag is goed verlopen. De opkomst was enorm. De organisatie claimt dat er zeker 60.000 leraren, schoolleiders, sympathisanten en bestuurders kwamen opdagen. Van tevoren werd uitgegaan van ongeveer 30.000 demonstranten.

'Ik dacht nooit meer voor 30.000 mensen te staan, maar jullie zijn met het fucking dubbele' Dolf Jansen - presentator bij staking

De meesters en juffen protesteerden tegen de lage salarissen en hoge werkdruk in het basisonderwijs. In het Haagse Zuiderpark zat de sfeer er goed in, met optredens van onder meer Corry Konings, de band Diep Triest en Imca Marina. De manifestatie bestond uit allerlei activiteiten, waaronder cabaret, filosofie en muziek. De schooljuffen en meesters zongen lustig mee.Cabaretier Dolf Jansen verbaasde zich over de grote opkomst. 'Ik dacht nooit meer voor 30.000 mensen te staan, maar jullie zijn met het fucking dubbele', brulde Jansen. Hij sloot de manifestatie af met 'hou vol voor onze kinderen'.Onderwijsbond CNV deelde tassen uit met de tekst 'If you can read this, thank your teacher'. Een van de stakers liep met een bordje rond met een Loesje-spreuk, 'LERAAR, dat is toch een eerstelijns administratief hulpverlenende allrounder met hands-onmentaliteit DIE LES GEEFT?' Ook vlogen er vliegtuigen voorbij met luchtreclame voor het basisonderwijs.Ongeveer 15.000 demonstranten kwamen donderdag met zo'n 300 bussen. Om fileproblemen te voorkomen, sprak de organisatie van de manifestatie af met de gemeente Den Haag dat de bussen weer de stad uit zijn voor de spits.