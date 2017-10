Eerste onderdelen boormachine tunnel Rotterdamsebaan aangekomen

DEN HAAG - Met een bijzonder transport zijn donderdagochtend vroeg de eerste onderdelen van de boor van de Victory Boogie Woogietunnel aangekomen op het werktterrein in de Vlietzone. Het gaat om het zogenoemde graafwiel, het voorste stuk van het enorme gevaarte.

De machine komt van de fabrikant uit Duitsland. De onderdelen worden per schip naar de haven van Rotterdam gebracht. Van daar gaan ze via de weg naar Den Haag.De machine die dit onderdeel van de Rotterdamsebaan gaat boren , werd eerder gebruikt voor de Sluiskiltunnel in Zeeland. Het afgelopen jaar werd hij bij de fabrikant, de firma Herrenknecht, in Schwanau gereviseerd en voorzien van een nieuw graafwiel. In augustus was de machine helemaal klaar. Daarna werd hij gedemonteerd. Want door een lengte van tachtig meter en een diameter van 11,34 meter is het gevaarte te groot om in een keer te vervoeren.Vanuit Kehl in Duitsland brengen twee schepen de onderdelen van de boormachine naar de haven van Rotterdam. Daarna brengen in totaal ongeveer zeventig vrachtwagens en diepladers de komende tijd de delen van de boor naar het werkterrein.De onderdelen komen in een bepaalde volgorde, zodat de machine direct van voor naar achter kan worden opgebouwd in de startschacht. Als de boormachine helemaal is opgebouwd, wordt als laatste het graafwiel voorop de machine bevestigd.Eind december staat de boormachine klaar. De bedoeling is dat in januari 2018 wordt begonnen met het boren van de eerste tunnelbuis. De boormachine start in de Vlietzone en komt vlak voor de zomer weer boven de grond in de Binckhorst. Vervolgens wordt het voorste deel van de machine, de boorkop, uit elkaar gehaald.De rest van de machine kan via de geboorde tunnelbuis terug naar de Vlietzone. Daar wordt de boormachine weer opgebouwd en gaat ze opnieuw de grond in voor het boren van de tweede buis.