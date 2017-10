Zeilster Marit Bouwmeester houdt koppositie op EK

VOORBURG - Zeilster Marit Bouwmeester heeft op de tweede dag van het EK Laser Radial haar leidende positie uitgebouwd. De 29-jarige uit Voorburg won in de gele groep de derde race en finishte als tweede in de vierde race waardoor ze aan de leiding blijft met vijf punten, inclusief het wegstrepen van het slechtste resultaat.

De Deense Anne-Marie Rindom volgt met acht punten op de tweede plaats. Zij haalde dezelfde klasseringen in de blauwe groep. De Britse Alison Young werd ook tweede en eerste in de blauwe groep en staat derde met twaalf punten.De Haagse Maxime Jonker won de vierde race in de gele groep en klom naar de zevende plaats. Ze werd tiende in de derde race. Daphne van der Vaart, eveneens Haags, heeft na een vijfde en zevende plek net als Jonker achttien punten in totaal en staat achtste.