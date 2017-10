ADO Den Haag speelt besloten oefenpot gelijk tegen Sparta

DEN HAAG - Achter gesloten deuren heeft ADO Den Haag donderdagmiddag een oefenpot tegen Sparta Rotterdam afgewerkt. Op Het Kasteel eindigde het duel tussen de twee eredivisionisten in een 1-1 gelijkspel.

Pas na rust werd de score geopend. Loris Brogno zette de Spartanen op voorsprong. Een kwartier voor tijd tekende Erik Falkenburg, oud-Sparta-speler, voor de gelijkmaker.Trainer Fons Groenendijk zette vooral veel wisselspelers in. Een domper was het uitvallen van Hennos Asmelash. Bij het maken van een overtreding raakte hij geblesseerd aan zijn enkel. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat hij verrekte enkelbanden heeft.Ook Nick Kuipers verliet het veld vroegtijdig nadat hij klachten kreeg bij zijn lies. Hij is net hersteld van een liesblessure.