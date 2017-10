Moordverdachte Tomatenstraat Leiden blijft langer vastzitten

Maarten O | Foto: Facebook

LEIDEN - De 45-jarige Maarten O., die wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op de Poolse Tomasz Kierat in de Tomatenstraat in Leiden, blijft langer in vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Zijn hechtenis wordt verlengd met negentig dagen.