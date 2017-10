Krikke wil signaal afgeven: Haagse jongeren krijgen gebiedsverbod vanwege drugsoverlast

DEN HAAG - Twee groepen jongeren mogen niet meer op en rond twee pleinen in de Haagse Schilderswijk komen vanwege drugsoverlast. De Haagse burgemeester Krikke heeft de jongeren een gebiedsverbod opgelegd.

Het gaat om het gebied rond het Hannemanplantsoen en het Helena van Doeverenplantsoen. Volgens Krikke veroorzaken de jongeren overlast op en rond de pleinen die juist veel kinderen trekken vanwege de aanwezigheid van scholen en speelplekken. 'Door deze gebiedsverboden kan de rust in de beide gebieden terugkeren', zegt Krikke. 'Bovendien geven we een stevig signaal af dat dit gedrag niet wordt geaccepteerd.'Volgens Krikke treedt de politie op de twee pleinen met grote regelmaat op tegen handel, bezit of overlast van hard- en softdrugs. Krikke: 'Uit de Veiligheidsmonitor bleek onlangs nog dat veel Hagenaars overlast en onveiligheid ervaren door drugs. Bewoners kunnen erop rekenen dat de gemeente en de politie er alles aan doen om overlast terug te dringen.'Als de overlast zich verplaatst dan wordt het gebiedsverbod mogelijk uitgebreid. De overlast gevende jongeren krijgen niet alleen een gebiedsverbod opgelegd. Ook zal er hulp worden geboden van het Centrum voor Jeugd en Gezin, de Reclassering of een sociaal wijkteam om ze weer op het rechte pad te krijgen.