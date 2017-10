FC Lisse krijgt vrijdagmiddag uitsluitsel over ABBA-strafschoppenserie

LISSE - De rechtbank doet vrijdagmiddag om 15.00 uur schriftelijk uitspraak in de zaak die FC Lisse heeft aangespannen tegen de KNVB. Dat laat de persvoorlichter van de rechtbank van Utrecht aan Omroep West weten. De Tweede Divisionist heeft de voetbalbond voor de rechter gesleept vanwege de strafschoppenserie tegen Hoek, die na een blunder van de scheidsrechter overgenomen moet worden.

Het gaat om een verkort vonnis. De motivering volgt uiterlijk op 16 oktober.FC Lisse won in de eerste ronde van de KNVB-beker de penaltyserie tegen Hoofdklasser Hoek met 5-4, maar opmerkelijk genoeg liet de scheidsrechter de strafschoppen niet in de juiste volgorde nemen. Hij deed dit volgens het ABBA-principe . Dat houdt in dat het ene team begint en vervolgens het andere team twee keer achter elkaar aan de beurt is.De KNVB stelde daarop een onderzoek in en bepaalde aan de hand van de onafhankelijke adviesgroep spelregels en de internationale spelregelcommissie IFAB dat de strafschoppen opnieuw moeten worden genomen. Maar Lisse is het daarmee niet eens en sleepte de voetbalbond voor de rechter.Als de penalty's opnieuw genomen moeten worden, dan zal dat op woensdag 11 oktober om 21.00 uur gaan gebeuren. De winnaar gaat door naar de tweede ronde van het KNVB Bekertoernooi en speelt dan tegen Heracles Almelo.