'Den Haag moet meedoen met proef stopformulieren'

DEN HAAG - De gemeente Den Haag moet gaan meedoen met een landelijke proef met stopformulieren bij de politie. Dat vindt een meerderheid van de Haagse gemeenteraad. Deze stopformulieren zouden helpen om discriminatie bij de politie tegen te gaan.

In schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders wijzen GroenLinks, D66, PvdA en de Haagse Stadspartij erop dat de landelijk portefeuillehouder diversiteit van de nationale politie woensdag in een interview met de Volkskrant zei: 'dit najaar in acht teams pilots worden gestart waarbij elke controle gelogd wordt, waardoor we straks weten hoeveel controles we doen'. En dat daarbij als er straks klachten zijn over etnisch profileren, dan kunnen we simpel achterhalen hoe vaak die persoon is gecontroleerd en waarom'.De partijen vinden dat de Haagse politie-eenheid moet meedoen aan die landelijke proef. Zij willen al heel lang dat de Haagse politie veel inzichtelijker maakt waarom mensen worden aangehouden. Hiermee wordt voor burgers duidelijk waarom de politie hen aanspreekt. Ook kan bij een discussie worden aangegeven dat iemand vanwege zijn of haar gedrag en niet op basis van uiterlijke kenmerken is aangesproken.'Volgens de partijen liet burgemeester Pauline Krikke eerder dit jaar weten open te staan voor een proef in Den Haag zodra landelijke en technische ontwikkelingen dat mogelijk maken. Dat lijkt nu het geval te zijn. Na felle debatten in de Haagse gemeenteraad steunde een politieke meerderheid vorig jaar zomer al het voorstel van bovengenoemde partijen voor een proef.