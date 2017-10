Cabaretier Paul van Vliet helpt oude liefde aan een baan

DEN HAAG - De Haagse cabaretier Paul van Vliet gaat zijn oude liefde en musicalster Vera Mann helpen met haar solocarrière. 'Zal ik jou produceren?', vroeg de cabaretier aan de van oorsprong Belgische actrice in talkshow FRITS!

Vera Mann vervult tot het einde van het jaar de rol van Mrs. Lovett in de musical Sweeney Todd. ''Ik zoek straks werk, na deze voorstelling ben ik werkloos', vertelde de actrice in de talkshow.Mann zou het liefste een eigen voorstelling maken, alleen leiden de gesprekken met producenten tot niets. 'Ze willen niet investeren in een talent als ik.'De 82-jarige Paul van Vliet biedt zijn hulp aan. Volgend jaart stopt hij met het geven van voorstellingen . De afgelopen vijf theaterseizoenen speelde hij zijn zondagmiddagvoorstelling voor een vrijwel altijd uitverkochte zaal in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Volgend jaar mei stapt hij voor de laatste keer het podium op.