D66: ‘Uitstel besluit verkoop Eneco-aandelen is optie’

Stadhuis van Den Haag (archieffoto)

DEN HAAG - Uitstel van het besluit over de verkoop van de Eneco-aandelen is een optie voor D66. Dat zegt Robert van Asten, fractievoorzitter van de grootste partij in de Haagse gemeenteraad. D66 is voorstander van de aandelenverkoop onder stikte voorwaarden. Van Asten: 'Als uitstel nodig is om deze voorwaarden goed vast te leggen, dan ben ik daar niet tegen.' Ook collegepartij CDA hintte eerder op uitstel.





'We hebben dat geld uit de Eneco-aandelen hard nodig om te kunnen voldoen aan de energietransitie, dus de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energie', zegt Van Asten. 'Maar wij willen wel dat in de voorwaarden waaronder de aandelenverkoop plaatsvindt, duidelijk wordt vastgelegd dat de koper een duurzame partner is.'



Rendement



Inmiddels lijkt er een meerderheid te ontstaan tegen de aandelenverkoop. Uitstel kan dan volgens D66 een oplossing bieden. 'Als er een nee dreigt, dan heb ik liever uitstel', zegt Van Asten.

