Honden los laten lopen naast trambaan? ‘Dan is mijn hond plat’

(foto: Omroep West)

DEN HAAG - Hondenbezitters rond park de Verademing in Den Haag zitten met de handen in het haar. Het park wordt opgeknapt en daarmee verdwijnt het losloopveld voor de honden. Zij moeten nu naar een strookje naast een trambaan en dat vinden de baasjes onveilig en te klein.

Al jaren rennen de honden uit de buurt op een stukje gras naast de electriciteitsfabriek in Den Haag. ‘Het is een ideale plek en ook de enige plek in de omgeving waarmee wij met de honden kunnen komen’, zegt een hond eigenaar.



Maar aan deze vrolijke boel dreigt nu een eind te komen. Het park wordt opgeknapt en volgens de plannen van de gemeente moeten de honden nu naar de overkant waar ze tussen de trambaan van lijn 11 en de kadekant los mogen lopen. Dit is alleen smal en onveilig zeggen de honden baasjes.



Onveilig



‘Ik heb een energieke hond die enorme hoog kan springen. Als je zo’n kleine hekje hebt en er komt een tram langs is mijn hond plat’, zegt het baasje van een vrolijke Border Collie. ‘Het is echt te belachelijk voor worden’, zegt een andere hond eigenaar. ‘Het is onveilig en te klein voor alle honden in de omgeving’.



Waar de hondeneigenaren zich ook aan ergeren is dat, in tegenstelling tot de huidige plek, de nieuwe locatie niet toegankelijk is voor mindervaliden.‘Ik kom er niet doorheen als de hekken hier staan. Het is te smal’, zegt een hondeneigenares in een scootmobiel. ‘Ik kan er wel in, maar ik kan niet draaien dus ik kom er niet meer uit'.



Petitie



Volgens de gemeente zijn de plannen al 6 jaar geleden goedgekeurd. De hondenbezitters zijn inmiddels een petitie begonnen. Zeventig baasjes hebben het al getekend. Zij willen een andere plek waar de honden kunnen loslopen, zoals een stuk park in de buurt. Maar ze krijgen geen gehoor.