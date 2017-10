Hagenaar hoort vijf jaar cel eisen voor poging tot afpersing en doodslag

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie heeft vijf jaar cel geëist tegen een 20-jarige man uit Den Haag die in februari dit jaar een man met een pistool heeft bedreigd. Hij wordt verdacht van het medepegen van poging tot afpersing en poging tot doodslag.

Er is hem wel degelijk iets afgenomen. Namelijk zijn gevoel voor veiligheid, zijn vertrouwen in de medemens, zijn onbevangenheid Officier van justitie

Het slachtoffer, een man uit Leiderdorp, had gereageerd op een advertentie op Marktplaats. Hij was samen met de verkoper overeengekomen een horloge te ruilen tegen één van zijn horloges.Op de afgesproken plaats in Den Haag kreeg het slachtoffer berichtjes dat de verkoper vertraging had opgelopen. Nietsvermoedend kwam er vervolgens een jongen opdagen die een pistool tegen de buik van het slachtoffer zette en riep: 'Geef me je tas, geef alles!'Al slaande slaagde het slachtoffer erin te ontkomen. De verdachte zette de achtervolging in, hield zijn pistool op het slachtoffer gericht en loste een schot . Via een steegje belandde het slachtoffer zonder kleerscheuren uiteindelijk in een nabijgelegen school.'Ik heb geen wonden om te laten zien', vertelt het slachtoffer in zijn verklaring. Fysiek heeft de man er niets aan overgehouden, maar mentaal wel, geeft de officier van jusitie aan. 'Er is hem wel degelijk iets afgenomen. Namelijk zijn gevoel voor veiligheid, zijn vertrouwen in de medemens, zijn onbevangenheid.'Naast de 20-jarige man is een 17-jarige jongen eerder al veroordeeld tot 205 dagen jeugddetentie, waarvan zestig voorwaardelijk. Voor twintig procent van de opbrengst zou hij de advertentie geplaatst hebben, terwijl hij wist dat het geen zuivere koffie betrof. Hem wordt medeplegen van een poging tot afpersing ten laste gelegd.