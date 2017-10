Ook startende veiligheidsbedrijven in voormalig ministerie van sociale zaken

DEN HAAG - Een deel van het voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Anna van Hannoverstraat in Den Haag wordt de komende vijf jaar de werkplek voor jonge startende bedrijven op het gebied van internetveiligheid. De gemeente Den Haag gaat daarvoor een stuk van het pand huren van de eigenaar, is vandaag bekend gemaakt.

De Haagse Boudewijn Revis (VVD) heeft op een vastgoedbeurs in het Duitse München een overeenkomst getekend met de eigenaren van het pand, MRP SoZa. Dat is weer een samenwerking van VORM Ontwikkeling en MRP Development die de herontwikkeling van het oude departement voorbereiden.De gemeente gaat voor de komende vijf jaar 4000 vierkante meter van het in totaal 60.000 vierkante meter grote gebouw huren. De bedoeling is dat The Hague Security Delta hier kan uitbreiden Veel van de bedrijven die onder deel zijn van dit zogenoemde veiligheidscluster zijn gevestigd in het Headquarter-gebouw, aan de overkant van het voormalig ministerie. Sociale Zaken zelf moet goedkope laagdrempelige werkplekken gaan bieden voor beginnen bedrijven op het gebied van veiligheid.Over het ministerie is de afgelopen jaren veel te doen geweest. Het gebouw was eigendom van het Rijk, maar werd overbodig omdat veel ambtenaren naar panden in het centrum van Den Haag verhuisden. Daarop werd het verkocht aan een ontwikkelingsmaatschappij . Die wilde het slopen. Maar dat mocht niet van de gemeente. Vervolgens werd het pand weer doorverkocht aan MRP. Die zou volgens de gemeente het pand waarschijnlijk wel willen laten staan De bedoeling was ook dat in het gebouw 350 vluchtelingen met een verblijfsvergunning zouden worden gehuisvest. Afgelopen zomer maakte wethouder Joris Wijsmuller (HSP) echter bekend dat dit aantal wordt gehalveerd . De reden om er nu nog maar 175 statushouders onder te brengen is dat ervaringen op andere plekken hebben geleerd dat het te druk zou worden.