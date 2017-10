Aanklager verhoogt straf ADO-speler Beugelsdijk en eist vijf wedstrijden schorsing

DEN HAAG - Als het aan de aanklager betaald voetbal ligt wordt ADO Den Haag-speler Tom Beugelsdijk niet voor vier wedstrijden, maar voor vijf wedstrijden geschorst. Dat werd donderdagavond duidelijk in Zeist, waar Beugelsdijk voor de tuchtcommissie van de KNVB moest verschijnen.

Aanvankelijk was de eis van de aanklager betaald voetbal vier wedstrijden onvoorwaardelijk. ADO Den Haag ging in beroep tegen deze straf en kon donderdagavond haar verhaal doen. Beugelsdijk liet weten zich van geen kwaad bewust te zijn. 'Ik zie een hoge bal komen, ga duel aan en kom tegen hem (NAC-speler Mari red.) aan. Ik had net zo goed Immers kunnen raken', was het verweer van de Haagse verdediger.De aanklager acht de elleboogstoot van Beugelsdijk bewezen en vindt een schikkingsvoorstel van vier wedstrijden 'mild'. De nieuwe eis van de aanklager is verhoogd naar vijf duels. Naast de aanklager en Beugelsdijk kwamen ook scheidsrechter Siemen Mulder en grensrechter Erik Kleinjan aan het woord. Het arbitrale kwartet was de actie volledig ontgaan tijdens de wedstrijd NAC Breda tegen ADO Den Haag.De uitspraak van de tuchtcommissie volgt vrijdag in de loop van de ochtend.