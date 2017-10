HMC Antoniushove opent Informatieplein voor vragen over kanker

Informatieplein Oncologie geopend

LEIDSCHENDAM - In het HMC Antoniushove in Leidschendam is donderdag het Informatieplein Oncologie feestelijk geopend. Informatieplein biedt ondersteuning en raad aan iedereen die te maken krijgt met kanker. Je hoeft dus niet zelf kanker te hebben of persé patiënt te zijn bij HMC Antoniushove.





Medewerkers van het Informatieplein Oncologie helpen de bezoekers om uit te vinden waar zij mee geholpen zouden zijn, geven advies over gespecialiseerde zorgverleners buiten het ziekenhuis en organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten.





De officiële opening van het plein werd verricht door Renée Barge, lid van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Op het Informatieplein kunnen mensen terecht met allerlei soorten vragen, ook vragen op niet-medisch gebied, zoals hoe regel ik het goed met mijn werkgever? Wie kan mij helpen zo fit mogelijk te blijven? En hoe vertel ik het aan mijn kinderen?