Den Haag blijft Shell-festival steunen

DEN HAAG - De jaarlijkse poging van linkse partijen in de Haagse gemeenteraad om te voorkomen dat de gemeente een ton subsidie geeft aan het Shell Generation Discover Festival op het Malieveld is ook deze keer weer mislukt.

Partijen als GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP, HSP en PvdA zijn het er niet mee eens dat de stad geld geeft aan een bedrijf dat miljarden winst maakt en bovendien in hun ogen niet duurzaam is. Zij dienden dan ook in verschillende varianten voorstellen in om ervoor te zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt.'Een bedrijf dat zeven miljard winst maakt, moet geen aanspraak kunnen maken op publieke middelen’, aldus bijvoorbeeld Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren. En Joeri Oudshoorn van de HSP had het over 'vriendjes van de wethouder’.Een ruime meerderheid van de gemeenteraad is het daarmee helemaal niet eens. Volgens Daniël Scheper van D66 willen de kritische partijen alleen een 'groen voetje halen voor de bühne’.Hij wijst erop dat het festival van groot belang is omdat het jongeren wil interesseren in een baan in de techniek. En in die sector zijn juist veel goede mensen nodig om een de omslag naar een duurzame samenleving te maken. Dat vindt ook wethouder Saskia Bruines (D66, onderwijs). 'Het festival dat er nu staat, daar willen wij partij in zijn.’