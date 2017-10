Getergde moordverdachte Leyweg blijft vastzitten

DEN HAAG - Wendell G. (54), houdt al tien maanden vol dat hij niet verantwoordelijk is voor de dood van zijn vriendin: de 42-jarige Olena Lyubysheva. Toch besliste de rechter donderdag dat hij vast moet blijven zitten. Twee andere verdachten wachten hun proces in vrijheid af. Tot grote frustratie van G: 'jullie zijn gek', beet hij de rechtbank donderdag toe.

Op 24 januari werd in een huis op de Leyweg in Den Haag de Poolse Olena Lyubysheva gevonden , ze was zwaar gewond. Een dag later overleed ze aan haar verwondingen. Na haar dood werden drie verdachten aangehouden, G. en twee vrouwen.Volgens G. hadden de vrouwen en het slachtoffer ruzie met elkaar. Hij zou die hebben proberen te sussen. De groep had flink gedronken en G. beweerdt dat hij in slaap is gevallen. Toen hij wakker werd, vond hij zijn vriendin zwaar gewond, is zijn verhaal.Tijdens de zitting donderdag werd het onderzoek besproken. Het wachten is op een aantal rapporten van het Nederlands Forensisch Instituut. Zo moet er onder meer DNA uit bloedvlekken onderzocht worden. Ook moeten er nog twee getuigen gehoord worden, eind november.De dochter van het slachtoffer luisterde ook mee, onbewogen staarde ze het naar flesje water dat voor haar stond. Wanneer de rechtbank zich heeft teruggetrokken voor overleg, ratelde G. door tegen zijn advocaat. Hij heeft geen oog voor het meisje achter hem in de zaal.