West Wekker: geen goede vooruitzichten voor Beugelsdijk en steun voor Shell-festival

DEN HAAG - Goedemorgen! Het weekend staat voor de deur. Voordat je aan de laatste werkdag van de week begint hebben wij het belangrijkste nieuws voor je op een rijtje gezet. Zo krijgt ADO-speler Tom Beugelsdijk vandaag te horen hoeveel wedstrijden hij geschorst wordt. En Den Haag blijft het Shell-festival steunen.

Wendell G. (54), houdt al tien maanden vol dat hij niet verantwoordelijk is voor de dood van zijn vriendin: de 42-jarige Olena Lyubysheva. Toch besliste de rechter donderdag dat hij vast moet blijven zitten. Twee andere verdachten wachten hun proces in vrijheid af. Tot grote frustratie van G: 'jullie zijn gek', bijt hij de rechtbank donderdag toe.Als het aan de aanklager betaald voetbal ligt wordt ADO Den Haag-speler Tom Beugelsdijk niet voor vier wedstrijden, maar voor vijf wedstrijden geschorst. Dat werd donderdagavond duidelijk in Zeist, waar Beugelsdijk voor de tuchtcommissie van de KNVB moest verschijnen. In de loop van de ochtend volgt de uitspraak van de tuchtcommissie.De jaarlijkse poging van linkse partijen in de Haagse gemeenteraad om te voorkomen dat de gemeente een ton subsidie geeft aan het Shell Generation Discover Festival op het Malieveld is ook deze keer weer mislukt.De rechtbank doet vanmiddag om 15.00 uur schriftelijk uitspraak in de zaak die FC Lisse heeft aangespannen tegen de KNVB. De Tweede Divisionist heeft de voetbalbond voor de rechter gesleept vanwege de strafschoppenserie tegen Hoek, die na een blunder van de scheidsrechter overgenomen moet worden. Weer: Het is een dag met soms zon, vaak veel bewolking en regelmatig buien. De wind is krachtig en het wordt maximaal 15 graden.TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld.