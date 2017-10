Haagse raad tegen aandelenverkoop Eneco

DEN HAAG - De Haagse gemeenteraad wil de aandelen in Eneco behouden. Een meerderheid stemde tegen de verkoop van de aandelen van het energiebedrijf. Wethouder Tom de Bruijn (D66) had voorgesteld om een begin te maken met de afbouw van de aandelen maar dat voorstel kreeg dus onvoldoende steun.

Begin dit jaar is Eneco gesplitst in een netwerkbedrijf en een leverings- en productiebedrijf. Hierdoor is het bedrijf commerciëler geworden en daarom vragen de 53 gemeenten die aandelen in de energiereus hebben zich af of ze de aandelen moeten verkopen of niet. Den Haag heeft 16,55 procent van de aandelen en is de tweede grootaandeelhouder, na Rotterdam die een belang van 31 procent heeft.De Haagse raad wil de aandelen niet kwijt omdat het de gemeente invloed geeft. Wanneer Den Haag zou verkopen dan kunnen de aandelen in handen komen van investeerders die rendement voorop hebben staan en niet de huidige duurzame strategie van Eneco, zo vreest een meerderheid van de raad. Ook de werkgelegenheid bij Eneco kan onder druk komen te staan.'Een betrouwbare en duurzame energievoorziening is van groot strategisch belang voor ons land en onze gemeenten', zei Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP. En van privatiseringsdrift krijgen we alleen maar privatiseringsverdriet.'Volgens de PvdA zou verkoop een grote fout zijn. 'Als we verkopen dan blijft ons dat jarenlang achtervolgen als historische vergissing', zei PvdA-raadslid Abderrahim Kajouane. De Haagse Stadspartij is ook tegen de verkoop. 'Den Haag heeft de tunnelvisie waarin verkoop aan de hoogste bieder centraal staat', vindt Joeri Oudshoorn van de Haagse Stadspartij.Ook de PVV stemde tegen de aandelenverkoop. Eerder twijfelde de partij nog maar tijdens de raadsvergadering wist de partij het zeker. PVV-raadslid Tim Vermeer: 'Wij zijn tegen de verkoop.'Het CDA stemde donderdagavond daarentegen voor de verkoop. 'Vooral om een stempel te kunnen drukken op de voorwaarden van de verkoop', zei CDA-fractievoorzitter Danielle Koster. Als we dit principebesluit niet nemen zetten we onszelf buitenspel.'Ook D66 stemde voor de aandelenverkoop . 'Wij hebben het geld uit de opbrengst van de aandelen hard nodig voor de energietransitie, de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energie,' zei D66-fractievoorzitter Robert van Asten. De partij wilde het geld steken in een duurzaamheidsfonds. De aandelenverkoop kan Den Haag honderden miljoenen euro's opleveren.Wethouder Tom de Bruijn (D66) waarschuwde de raad. 'Bij een nee-stem praten wij als Den Haag niet meer mee en zetten we onszelf buitenspel,' stelde hij. Dat is een zware verantwoordelijkheid.' Maar de waarschuwing maakte dus geen indruk op de meerderheid van de raad.Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar beslist een nieuwe raad definitief over de aandelenverkoop.