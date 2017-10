Toch betaald parkeren in Scheveningen, maar de pijn wordt iets verzacht

DEN HAAG - Bewoners van het Haven-, Staten- en Geuzenkwartier in Scheveningen moeten toch vanaf 30 oktober gaan betalen om hun auto op straat te kunnen parkeren. Maar de pijn wordt wel een beetje verzacht. Zo hoeft er bij de haven pas vanaf 18.00 uur te worden betaald. Ook gaat de gemeente nog met ondernemers overleggen om te kijken of er oplossingen kunnen komen voor de problemen waarmee zij te maken kunnen krijgen.

Dat heeft de Haagse gemeenteraad in de nacht van donderdag op vrijdag besloten. Net als tijdens de behandeling in de commissievergadering, woensdag, waren er weer veel bewoners van Scheveningen naar de raadzaal gekomen om hun bezwaren duidelijk te maken. ‘De burgers zijn overvallen. Deze wijze van invoeren, zorgt ervoor dat mensen in de problemen komen,’ aldus bijvoorbeeld Teun van Dijk van de Bewonersorganisatie Havenkwartier.Andere bewoners zeiden dat zij niet voldoende op de hoogte waren gesteld van de plannen en dat de invoering wel heel snel gaat. Zij krijgen daardoor niet voldoende tijd om zich voor te bereiden.Maar volgens de Haagse wethouder Tom de Bruijn (D66, verkeer) is er wel degelijk overleg gevoerd. En dat wordt de komende tijd zeker nog voortgezet, beloofde hij. De Bruijn stelt verder dat er voordat betaald parkeren wordt ingevoerd in een gebied, er vaak bezwaren zijn. Maar dat die verdwijnen zodra mensen eraan zijn gewend.De wethouder wijst er ook op dat in veel straten van het gebied de parkeerdruk hoger is dan honderd procent . Dus: meer auto’s dan plek op straat. Daar moet met het nieuwe systeem ook een einde aan komen.Een aantal partijen in de gemeenteraad heeft onoverkomelijke bezwaren tegen de plannen, bleek tijdens de vergadering. De PVV, Groep de Mos, Islam Democraten, Partij van de Eenheid en ChristenUnie/SGP stemden daarom helemaal tegen. De VVD had het ook moeilijk met het besluit. Maar die partij slaagde erin om ze op een flink aantal punten aan te passen. Zo hoeven mensen rond de haven pas te betalen na 18.00 uur ’s avonds. Dit om de ondernemers daar tegemoet te komen. Ook wordt op Landhoofd C, waar onder meer het topzeilcentrum is, geen betaald parkeren ingevoerd.Verder dwong die partij af dat er niet pas na een jaar wordt onderzocht wat de effecten zijn, maar komt er al een tussentijdse evaluatie over een half jaar.