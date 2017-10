Felle brand in club Nightlife in Den Haag

DEN HAAG - Bij een felle brand in club Nightlife aan de Zusterstraat in Den Haag zijn vrijdagochtend meerdere woningen ontruimd. Vijf mensen zijn gecontroleerd op rookinhalatie, meldt de nieuwssite regio 15.

Er is niemand gewond geraakt. De omwonenden zijn tijdelijk opgevangen in een politiebusje. De club is van binnen helemaal uitgebrand. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Zusterstraat was voor alle verkeer enige tijd afgesloten.