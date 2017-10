Haagse VVD: Trouwambtenaar moet gedwongen huwelijk kunnen melden

Trouwen | Foto: Archief

DEN HAAG - De Haagse VVD wil dat er een meldpunt komt voor trouwambtenaren die denken een gedwongen huwelijk te moeten afsluiten.

Sinds 2014 is er al extra aandacht bij ambtenaren van het gemeenteloket voor het signaleren van huwelijksdwang. Zij kunnen een melding maken als ze twijfelen aan het huwelijk. De VVD wil nu dat die mogelijkheid er ook komt voor trouwambtenaren.



Een huwelijk aanvragen kan in Den Haag zo goed als anoniem. Alle gegevens kunnen online worden ingevuld. Het huwelijk hoeft dan alleen nog maar door een trouwambtenaar officieel gemaakt te worden, zegt de VVD. 'De ceremonie duurt maar 10 minuten.'



Twijfels



Volgens VVD’er Jeroen van Dijken komt het geregeld voor dat trouwambtenaren twijfelen aan een huwelijk. Hij denkt dat het belangrijk is dat trouwambtenaren beter weten wat signalen bij een gedwongen huwelijk zijn en waar ze daar melding van kunnen doen.



Van Dijken wil dat trouwambtenaren binnen een paar maanden weten waar ze terecht kunnen met vermoedens van een gedwongen huwelijk.