Gewonde in De Perponcherstraat Den Haag; meerdere mensen aangehouden

(Foto: Archief)

DEN HAAG - In De Perponcherstraat in Den Haag is in de nacht van donderdag op vrijdag een man gewond geraakt na een geweldsincident. Mogelijk is de man in zijn been gestoken.

Het slachtoffer werd door de hulpdiensten op straat gevonden. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie kon niet veel later meerdere personen aanhouden. Deze mensen kwamen uit een woning in dezelfde straat, meldt de nieuwssite Regio 15.