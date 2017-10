GGD Haaglanden presenteert tips om vocht en schimmel te voorkomen

Een van de gevallen van schimmel die Omroep West binnenkreeg via het meldpunt. (Foto: Inzending)

DEN HAAG - De GGD Haaglanden heeft samen met de Haagse woningcorporaties een aantal voorlichtingsfilmpjes gemaakt over vocht en schimmels. Ruim één op de zeven Hagenaars heeft last van vocht en schimmels in huis.





In acht korte filmpjes legt hoofdpersoon Naomi uit hoe je vocht en schimmels kunt herkennen. Daarbij geeft zij praktische tips wat mensen zelf kunnen doen om dit te voorkomen. De filmpjes zijn vanaf vrijdag te bekijken via de website van GGD Haaglanden

In het voorjaar opende omroep West een meldpunt vocht en schimmels . Er werd veel op gereageerd. Wethouder Karsten Klein (Zorg) heeft de filmpjes vrijdag tijdens het Goed voor Elkaar Festival Haagse Hout aan de Spaarwaterstraat gepresenteerd.