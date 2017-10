Haagse burgemeester Krikke: 'Van der Laan was dierbare collega'

DEN HAAG - De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan is gisteravond op 62-jarige leeftijd overleden. Dat maakte de gemeente Amsterdam vanmorgen bekend.

Van der Laan had uitgezaaide longkanker. Maandag 18 september legde hij zijn taken als burgemeester neer en nam hij in een brief afscheid van de Amsterdammers.Eberhard van der Laan werd geboren in Leiden en groeide op in Rijnsburg. Hij studeerde rechten in Amsterdam. In de Amsterdamse politiek begon hij als assisitent van de toenmalige wethouder Jan Schaefer. In 2010 werd hij burgemeester van de hoofdstad.Toen Van der Laan bekendmaakte dat hij ongeneeslijk ziek was, kreeg hij veel steunbetuigingen. Deze zomer was hij te zien in een aflevering van het VPRO-programma Zomergasten. De uitzending was vanwege zijn ziekte eerder opgenomen. Vanuit het hele land keken mensen naar de uitzending. Ook in Rijnsburg waren mensen vol lof over hem.De vlag op het stadhuis in Den Haag hangt halfstok vanwege het overlijden van Van der Laan. Burgemeester Pauline Krikke heeft namens het Haagse college van burgemeester en wethouders haar condoleances overgebracht aan het college in Amsterdam.Krikke: 'Eberhard van der Laan was een fantastische burgemeester van Amsterdam en een fijne collega. Onze gedachten zijn bij zijn vrouw Femke en de kinderen. Wij wensen hen veel sterkte toe in deze zware tijd. Wij denken ook aan de Amsterdammers, die met burgemeester Van der Laan een krachtig boegbeeld en een warme burgervader verliezen. Laat de verbindende kracht die hem zo kenmerkte alle Amsterdammers tot steun zijn in hun verdriet.'Koning Willem-Alexander en koningin Máxima herinneren zich Van der Laan als 'een gedreven burgemeester met hart voor zijn stad en een vurig geloof in een samenleving waarin iedereen meetelt', staat op de Facebook van het Koninklijk Huis. 'Hij was markant in zijn optreden en bewogen in zijn omgang met mensen. Wij wensen zijn vrouw en kinderen kracht toe bij dit verlies.'