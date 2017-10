Tuchtcommissie spreekt Tom Beugelsdijk vrij, aanklager gaat in beroep

DEN HAAG - Tom Beugelsdijk is vrijgesproken door de tuchtcommissie van de KNVB. De commissie acht het niet bewezen dat de ADO Den Haag-speler zijn tegenstander Pablo Mari van NAC Breda bewust een elleboog heeft gegeven. Eerder was er vier wedstrijden onvoorwaardelijk geëist tegen Beugelsdijk.

De aanklager betaald voetbal verhoogde donderdagavond tijdens de zitting in Zeist de straf van vier wedstrijden naar vijf wedstrijden schorsing, maar daar gaat de tuchtcommissie dus niet in mee.Het incident tussen Beugelsdijk en Mari vond plaats op 30 september bij de wedstrijd tussen NAC Breda en ADO Den Haag. Het ontging scheidsrechter Siemen Mulder.De aanklager betaald voetbal van de KNVB is het niet eens met de uitspraak van de tuchtcommissie en heeft ADO Den Haag laten weten in beroep te gaan tegen de vrijspraak van Beugelsdijk.