Winkels in centrum Delft ontruimd vanwege rookontwikkeling

Marofer

DELFT - Een aantal winkels in het centrum van Delft is ontruimd vanwege rookontwikkeling. De brandweer is er nog niet achter waar de rook vandaan komt. Dat wordt door de brandweer onderzocht.

Het gaat om een pand in Delft aan de Molslaan. Er zit daar onder meer een Hema en een MacDonalds.



De brandweer heeft opgeschaald naar een middelbrand, wat niet hoeft te betekenen dat de brand heel groot is. 'We schalen ook wel op omdat we bijvoorbeeld meer mensen nodig hebben om het gebouw te doorzoeken,' zegt een woordvoerder van de brandweer.



Geen gewonden



Iedereen is het gebouw uit. Voor zover bekend is er niemand nagekeken door medewerkers van de ambulance.