Beste Goudse kaas komt uit Bodegraven

BODEGRAVEN - De Gooische Pikante van kaasgroothandel De Groot-Verburg in Bodegraven is tot allerlekkerste uitgeroepen in de categorie Goudse kaas 48+ oud. Dat gebeurde in Nijkerk tijdens het Nederlands Kaaskeurconcours. Ook de Lutjewinkel 1916 pittig en romig van Zijerveld uit Bodegraven behaalde goud.

Bij de geitenkaas (50+ jong belegen) ging het goud ook naar de firma Zijerveld. Arina jong belegen had volgens het panel de allerlekkerste smaak.



Bij de Holland Kaaskeuring staat de consumentensmaak 100 procent centraal. De consumentenpanels van het Centrum voor Smaakonderzoek hebben de kazen 'blind' voorgeproefd in Wageningen, waarna de prijsuitreiking dus in Nijkerk was. Er was keuze uit een kleine 50 topkazen.