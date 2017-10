Politie flyert voor meer informatie over moord Tomatenstraat Leiden

Foto: Media TV

LEIDEN - De politie roept opnieuw de hulp in van het publiek om meer te weten te komen over de vermoorde Tomasz Kierat. De 38-jarige Pool werd op 24 september dood gevonden in een huis aan de Tomatenstraat in Leiden. Zondag delen rechercheurs flyers uit in de omgeving van de Tomatenstraat.

Geschreven door Sander Knura