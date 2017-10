Speciale pijp gaat vervuilde water Maasland afvoeren

MAASLAND - Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat vrijdag een speciale pijpleiding aanleggen om het vervuilde water uit de sloten weg te pompen rond een boerderij aan de Kwakelweg in Maasland. Het vervuilde water wordt via een verderop gelegen gelegen rioolgemaal afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie in de Harnaschpolder.

Het water is vervuild na een brand in de melkveehouderij eerder deze week . Vervuild bluswater is toen in de sloten terecht gekomen. Het hoogheemraadschap nam direct maatregelen om verdere vervuiling te voorkomen door sloten af te sluiten. Het bluswater kan schadelijk zijn voor planten en dieren. De pijpleiding zal vrijdag nog worden aangelegd en in gebruik worden genomen.Er is haast geboden omdat het zaterdag weer gaat regenen en het hoogheemraadschap wil verdere vervuiling van de polder voorkomen. Tot dusverre werd het vervuilde water en slib bewaard in grote mestzakken. Die moeten ook nog afgevoerd worden. Het Hoogheemraadschap onderzoekt hoe die zakken weggehaald kunnen worden. Er kunnen geen vrachtauto's worden ingezet omdat die te zwaar zijn voor de wegen in het gebied. Het Hoogheemraadschap Delfland zegt nog niet te weten hoe ernstig de vervuiling van de waterbodem is.