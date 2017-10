Boom valt tegen gevel van woningen in Delft

Foto: Regio15

DELFT - In de Karibastraat in Delft is een boom omgewaaid en tegen een gevel van woningen gevallen. De brandweer is onderweg om de boom weg te halen, meldt nieuwssite Regio15.

Het is nog niet duidelijk of de gevel van het pand is beschadigd.



Wanneer de boom precies is omgewaaid is niet duidelijk. De wind is vrijdag vrij krachtig. Later op de dag neemt de wind af.