Leerlingen en ouders zamelen ton in voor aanleg schoolplein nieuwe school

DEN HAAG - Leerlingen en hun ouders hebben ruim honderdduizend euro ingezameld voor een nieuw schoolplein rond hun openbare basisschool Het Volle Leven in Scheveningen. Het plein moest aangepakt worden na de nieuwbouw van de school, maar de school zelf had daar geen geld meer voor.

Om de nieuwe school ligt een heel groot terrein dat opgeknapt moest worden. Er was geld voor betegeling van het plein, maar het terrein is uiteindelijk tien keer groter dan het stuk dat begroot was. De school heeft 50.000 euro gespaard, maar dat was niet genoeg om het hele terrein van ruim 6.500 m2 aan te pakken.Om het schoolplein in alle details aan te leggen zoals architect Esther Vlasveld dat voor ogen heeft is ruim 226.500 euro nodig.Toen ouders dit hoorden twijfelde ze geen moment en richtten ze de stichting 'Vrienden van Het Volle Leven' op om geld in te zamelen voor het schoolplein. En de teller staat nu op ruim een ton.Het geld van Vrienden van Het Volle Leven is op veel verschillende manieren bij elkaar gekomen. Kinderen hebben flessen opgehaald, er was een bazaar, een kerstmarkt, een pleinfeest op de pier van Scheveningen en kledingverkoop. Maar er waren ook veel donaties van ouders, grootouders, omwonenden, zakelijke sponsoren en een subsidie van Stichting Initiatief op Scheveningen.Er is ook een subsidie van 25.000 euro van Fonds 1818 en een bedrag van 75.000 euro van de Stichting Haagse Scholen. Er wordt nu keihard gewerkt om het schoolplein helemaal in te richten, want op 30 oktober is de eerste schooldag in de nieuwe school en dan willen ze ook het schoolplein af hebben.