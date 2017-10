Man opgepakt in de rechtszaal voor doorgeven van drugs

(Archieffoto)

DEN HAAG - Een twintigjarige Rijswijker is vrijdag in de rechtszaal in Den Haag aangehouden omdat hij probeerde een pakketje softdrugs aan zijn medeverdachte door te geven. Waar de man even geen rekening mee had gehouden was dat er een oplettende officier van justitie op de publieke tribune zat.

Geschreven door Sander Knura





Voordat de officier van justitie aan haar verhaal wilde beginnen, besloot de rechter de zitting even te schorsen. De Rijswijker zag zijn kans en wilde zijn medeverdachte begroeten met een soort 'handshake'.



'Ging niet helemaal goed'



Tijdens die begroeting probeerde hij een pakketje, waarschijnlijk met softdrugs, door te geven. Maar 'dat ging niet helemaal goed', zegt Fikenscher, die het pakketje door de zaal zag vliegen. De man is na de zitting aangehouden. Hij is overgedragen aan de politie.



Voor Fikenscher was het eerste keer dat ze zoiets voor haar neus in de rechtszaal zag gebeuren. 'Je hebt nogal lef,' zei ze over de actie.



