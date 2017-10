Meeste plassen op fietspaden in Gouda

De spoortunnel in Gouda is ondergelopen. (Foto: AS Media)

GOUDA - Fietsers in Gouda hebben na een fikse regenbui de grootste kans op natte voeten omdat er veel plassen op de fietspaden zijn bij regen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Fietsersbond naar de ervaringen van fietsers. Het onderzoek vond plaats in het kader van de verkiezing Fietsstad 2018.

Een woordvoerder van de Fietsersbond noemt kuilen in de weg de belangrijkse oorzaak van het nat worden van fietsers. 'Als er plassen staan, kunnen fietsers de diepte niet inschatten en vallen ze soms over hun stuur. Of halen ze rare manoeuvres uit om de plassen te ontwijken.' Ook in Heeze-Leende en Zaanstad blijft na een bui veel water staan op de fietspaden.



Het is voor het eerst dat de Fietsersbond ook de ervaringen van fietsers in de verkiezing van Fietstad 2018 betrekt. Bijna 50.000 mensen vulden een enquête in. In januari maakt de bond bekend wie Nijmegen opvolgt als Fietsstad.