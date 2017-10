Toch geen oplossing voor verkeersproblemen bij Hazerswoude-Dorp

HAZERSWOUDE-DORP - Een meerderheid van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn is het niet eens met de nieuwe verkeersplannen waarmee de problemen in en rond Hazerswoude-Dorp zouden moeten worden opgelost. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie zijn niet overtuigd van de plannen, meldt mediapartner Studio Alphen.

Nadat er meer dan tien jaar was gesproken over een oplossing voor de verkeersproblemen in Hazerswoude-Dorp werd in augustus de knoop doorgehakt . Er moest een fiets-en voetgangersbrug komen om de drukke provinciale weg over te steken. Ook moesten er drie rotondes worden aangelegd met nieuwe lokale wegen om het dorp in en uit te rijden. Ook mocht volgens de plannen bij het grote kruispunt in hnet dorp niet langer linksaf geslagen worden.De fietsbrug zou aan de noordkant van Hazerswoude moeten komen. Daar moest de Gemeneweg tussen het Katjespad en de Burgemeester Warnaarkade worden verlegd. Ook zou er een rotonde komen, met een aftakking naar een nieuw aan te leggen weg naar het dorp. Aan het zuiden moesten ook twee rotondes inclusief nieuw aan te leggen lokale wegen naar het dorp komen.Tijdens de commissievergadering donderdag bleek er onvoldoende draagvlak te zijn voor die voorgenomen verkeersmaatregelen. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie zijn niet overtuigd van de plannen. Ze missen de lange termijn-visie. CDA en VVD zijn de enige partijen die voor de volle 100 procent achter het huidige collegebesluit staan. Van de oppositiepartijen was alleen de SGP voor.Nu moet er een nieuw collegebesluit komen. Daarna komt er een nieuwe commissievergadering en pas daarna beslist de gemeenteraad.