Penalty's FC Lisse tegen Hoek moeten over

Strafschop tijdens FC Lisse - Hoek in KNVB Beker. (Foto: Orange Pictures)

LISSE - De penalty's bij FC Lisse tegen Hoek moeten toch worden overgenomen. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald na een kort geding dat FC Lisse had aangespannen tegen de beslissing van de KNVB. De voetbalbond vindt dat de penaltyserie in het KNVB bekertoernooi moet worden overgedaan, omdat er een onrechtmatig systeem werd gebruikt.





De KNVB handelde juist door te beslissen dat de penaltyreeks nog eens over moet, aldus de rechter. Dat gebeurt woensdag om 21.00 uur.





Lisse won op 20 september de penaltyreeks tegen HSV Hoek met 5-4, maar de KNVB oordeelde dat de strafschoppenserie opnieuw moet. De scheidsrechter liet ze volgens het zogeheten ABBA-principe nemen. Dat houdt in dat het ene team begint en vervolgens het andere team twee keer achter elkaar aan de beurt is. Met dat systeem wordt momenteel in sommige landen geëxperimenteerd, maar in Nederland is deze vorm op de voetbalvelden niet toegestaan.De KNVB handelde juist door te beslissen dat de penaltyreeks nog eens over moet, aldus de rechter. Dat gebeurt woensdag om 21.00 uur.