Jetta Klijnsma op 1 december naar Drenthe

DEN HAAG - Demissionair staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken gaat op 1 december aan de slag als commissaris van de Koning in Drenthe. De ministerraad heeft vrijdag formeel met de benoeming van de PvdA-politica ingestemd.

Ze wil 'als een soort van plakselpot' de samenwerking tussen Drenthe en de politiek in Den Haag verder verstevigen, zo zei ze vrijdag. Als speerpunten voor de komende jaren noemt ze verder de aanpak van de werkgelegenheid en het toerisme. Ze verheugt zich op de samenwerking met de Drentenaren, die ze 'een mooi soort volk' noemt.Klijnsma neemt het stokje over van Jozias van Aartsen , de oud-burgemeester van Den Haag. Hij was sinds april waarnemend commissaris van de Koning. Hij volgde de opgestapte Jacques Tichelaar op, die wegging omdat de Drentse Staten geen vertrouwen meer in hem hadden. Tichelaar had zijn schoonzus aanbevolen voor een opdracht van de provincie. Jetta Klijnsma is in 2008 na het aftreden van Wim Deetman ook een tijdje waarnemend burgemeester van Den Haag geweest.Klijnsma is geboren in Drenthe, maar ze leerde nooit het dialect spreken. In een interview in 2009 zei ze dat als ze ooit terug zou keren naar de provincie, ze haar 'uiterste best' zou doen om 'plat Drents' te leren. 'Want ik vind het heel belangrijk dat je de taal spreekt van de buren en de mensen met wie je omgaat.'