Politie plukt straatrover uit tuin

DEN HAAG - De politie Loosduinen heeft een man op heterdaad aangehouden na een straatroof. De man was gevlucht naar een tuin waar hij door de politie kon worden aangehouden.

Agenten kregen een melding dat iemand op de Oude Haagweg was beroofd van een mobiele telefoon. De politie zette direct groot in om op zoek te gaan naar de verdachte.Dankzij tips van getuigen kwamen de agenten erachter dat hij zich had verstopt in een achtertuin van een woning die was afgesloten met een hek. De politie kon de man direct aanhouden en hij is meegenomen naar het bureau.