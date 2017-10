Vrijmetselarij Museum hangt van symbolen aan elkaar

Vrijmetselarij Museum | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Het is één van de oudste genootschappen in de wereld: de Orde van Vrijmetselaren. Die bestaat dit jaar driehonderd jaar. En om dat te vieren is vrijdagmiddag het Vrijmetselarij Museum in Den Haag geopend. 1717 Geldt als het oprichtingsjaar van de vrijmetselarij. In dat jaar werd de Grote Loge van Londen opgericht. De Haagse loge is van 1734.

Er hangt altijd iets geheimzinnigs en mysterieus om de Vrijmetselarij. Waar staat de broederschap nou voor? En wat doet die? Het Vrijmetselarij Museum opent daarom de deuren om die vragen te beantwoorden.



Wat opvalt is dat het museum vol staat met symbolen. Zoals de Vrijmetselarij ook aan elkaar hangt van symbolen. En dus is er, behalve de Tempel, heel veel te bewonderen in het Vrijmetselarij Museum.