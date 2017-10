Betalen of zitten: man licht politie en verzekering op

DEN HAAG - Het ziet er niet goed uit voor Ronnie. Hij stond vrijdag terecht voor oplichting. De kleine Surinaams-Hindoestaanse man van eind veertig jaar zou met een valse handtekening van zijn zus geprobeerd hebben om de politie en de verzekering op te lichten. Ook zou hij geld, dat bedoeld is voor zijn zus, hebben achtergehouden.

Ronnie woont zo'n drie jaar geleden bij zijn zus in huis, als de politie op een dag de deur intrapt op zoek naar de Hagenaar. Maar Ronnie is niet op het adres aanwezig. Hij biedt aan om de schade van zijn zus te betalen.De verdachte dient verschillende claims in, bij de politie en bij de verzekering. Totale waarde: bijna 30.000 euro. Volgens Ronnie heeft zijn zus hem gemachtigd. Ze heeft daarvoor zelf twee keer een machtiging getekend, zegt hij.Maar de zus weet van niks. Zij heeft die tweede machtiging helemaal niet getekend. En na bijna drie jaar heeft ze ook nog geen cent ontvangen van haar broer. Ronnie legt uit dat hij eerst alle schade wil afhandelen en dan pas betalen.De rechter is sceptisch: 'Ik kan mij zo voorstellen dat je na drie jaar toch wel eens betaalt.' Ronnie gaat er eens goed voor zitten. Zijn benen zijn gekruisd, in zijn handen heeft hij een groen mapje met wat papieren. Hij blijft bij zijn verhaal dat hij is gemachtigd en eerst de schade wil afhandelen en daarna wil betalen.De officier van justitie gelooft er niks van. Ze wil dat Ronnie de gevangenis in gaat. Ze eist twee maanden cel omdat hij met 'een listige kunstgreep' geprobeerd heeft de politie en de verzekering op te lichten. Ook noemt ze het een 'grof schandaal' dat een broer zijn zus zo lang op haar geld laat wachten terwijl ze hem in huis heeft genomen.'Aan een first offender leg ik geen gevangenisstraf op', zegt de rechter als hij aan de uitspraak begint. Hij veroordeelt Ronnie tot een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. De rechter stelt wel voorwaarden aan die voorwaardelijke straf. Ronnie moet binnen een maand precies 4646,16 euro overmaken aan zijn zus ander moet hij alsnog de cel in.'Dit is mijn uitspraak en hier moet u het mee doen.' Met dit citaat van televisierechter Frank Visser is de zaak gesloten.