Alphense basisschooldirecteur in beroep tegen verlenging voorarrest

ALPHEN AAN DEN RIJN - Advocaat Shirley Splinter gaat niet akkoord met het verlengen van het voorarrest van Khalid T., de 32-jarige directeur van basisschool An Noer in Alphen aan den Rijn die ervan verdacht wordt ontucht te hebben gepleegd met een dertienjarig meisje.

T. zit sinds vorige week maandag in voorlopige hechtenis . Donderdag werd besloten zijn voorarrest met negentig dagen te verlengen . Daar protesteert T.'s advocaat nu tegen, meldt Studio Alphen , mediapartner van Omroep West.Volgens zijn advocaat ontkent de basisschooldirecteur dat hij ontucht heeft gepleegd. 'De verdenking is op basis van één getuigenverklaring. Er is niet eens een aangifte gedaan door het slachtoffer,' zegt Splinter verontwaardigd. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat. Een woordvoerder legt uit dat dat niet ongebruikelijk is. Maar dat bij een serieuze melding het OM zelf kan besluiten om verder onderzoek te doen. 'Dat gebeurt vaker bij zedenzaken.'De rechtbank vindt de verdenking en de bewijslast van dien aard dat het voorarrest met drie maanden is verlengd. Inhoudelijk wil het Openbaar Ministerie geen verdere details melden over de ontuchtzaak.De gevolgen van de rechtsgang tegen de 32-jarige Khalid T. zijn al merkbaar. Hij is onlangs geroyeerd als gemeenteraadslid namens de Partij van de Arbeid in Gouda. Ook is hij geschorst als directeur van basisschool An Noer.