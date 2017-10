'Oudjes' voetballen nog als de beste bij OldStars Walking Football toernooi

DEN HAAG - Leden van de Tweede Kamer namen het vrijdag op tegen een team van oud-internationals met onder andere Sjaak Swart, Simon Tahamata en Ben Wijnstekers in de gelederen. Dat gebeurde in het ADO-stadion tijdens een OldStars Walking Football toernooi. Het was tevens de aftrap van Nationale Ouderendag.

Tunahan Kuzu, fractievoorzitter van DENK, vond het een eer om tegen de oud-internationals te spelen. 'Plus het is voor het goede doel, want het is belangrijk dat ouderen bewegen.'Simon Tahamata en Sjaak Swart genieten enorm van de wedstrijden en toernooitjes met hun oud-teamgenoten. 'Het is altijd heel gezellig, je komt allerlei spelers tegen waar je altijd tegen gespeeld hebt. Voor mensen die niks doen en thuiszitten voor het raam is dit toch fantastisch. Je doet elke dag je oefeningen, heerlijk. Dat doe ik ook elke dag', zegt Swart.De Ajacied is nog topfit. ' Ik train twee keer in de week met een groepje mensen en speel een wedstrijd. Ik voel me prima, zweet lekker, kan lekker eten wat ik wil. Zoals ik me nu voel, kan ik nog wel tien jaar mee.'