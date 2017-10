Lange vergaderingen eisen hun tol: GroenLinks stemt tegen eigen voorstel

Arjen Kapteijns. | Foto GroenLinks

DEN HAAG - Twee vergaderingen heeft de Haagse gemeenteraad er nu na de zomer opzitten. Twee keer duurden de discussies tot diep in de nacht. De vorige, 21 september, werd pas na 02.00 uur afgesloten. Die van afgelopen donderdag begon om 19.30 uur en duurde zes uur en 46 minuten.

Dat soort lange debatten begint ook hun tol te eisen bij de raadsleden. Zo vergat een VVD-politica haar microfoon uit te zetten en kon iedereen haar horen verzuchten tegen een collega: 'Pffff. Half twee.'



Bij GroenLinks-raadslid Arjen Kapteijns leidde de lange nacht standpunten uitwisselen helemaal tot een dip. Hij diende tijdens de bespreking van het parkeerbeleid in Den Haag een voorstel in om een studie te doen naar het dubbel gebruik van parkeerplaatsen. De gemeente moet in wijken waar veel auto's op straat staan geparkeerd, gaan onderzoeken of er parkeerplekken en garages zijn van organisaties en bedrijven die 's avonds en in de weekenden kunnen worden gebruikt voor bewoners.



Sympathiek plan



Een sympathiek plan, vond een meerderheid van de raad. Alleen de PVV, Partij voor de Dieren en Partij van de Eenheid zagen er niets in. Zo leek het. Totdat opeens ook GroenLinks in het lijstje van tegenstemmers verscheen. Dat leidde tot een licht geroezemoes in de zaal en een verwarde blik bij Kapteijns zelf.



De onrust drong ook door tot burgemeester Pauline Krikke. Zij werd snel op de hoogte gesteld. 'De indiener heeft tegen zijn eigen motie gestemd, maar dat scharen we dan onder voortschrijdend inzicht,' sprak zij onderkoeld.



Abuis



Maar daar was die indiener het zelf toch niet helemaal mee eens. Gestemd is gestemd. Dus Kapteijns kon zijn actie niet terugdraaien. Het raadslid kon nog wel een korte verklaring afleggen. 'Voorzitter. Ik heb per abuis tegen motie H1 gestemd, waar ik natuurlijk wel voor ben. En dank aan de collega’s voor de steun, want hij heeft het ondanks mijn tegenstem gehaald.' Weer gelach in de zaal.



Niet veel later, richting 2.30 uur, was de vergadering dan toch afgelopen. En kon Krikke hem officieel afsluiten. 'Dan dank ik u heel hartelijk voor de in warmte en vriendschap doorgebrachte avond en nacht. Wens ik u welterusten voor straks en morgen heel gezond weer op.'